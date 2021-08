An der Rettungsoperation in Kabul waren Fallschirmjäger, Soldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK), Feldjäger, Krisenunterstützungsteams, Sanitäter, Militärpolizei, Angehörige der Luftwaffe und weitere Spezialisten der Bundeswehr in Deutschland, in Taschkent und am Flughafen in Kabul im Einsatz gewesen.