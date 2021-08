Das Auswärtige Amt sagt, man komme mit der Erteilung der Visa "gut voran". Derzeit läuft allerdings alles über Kabul. Das Büro der Internationalen Organisation für Migration (IOM), das die Visaverfahren vor Ort abwickelt, arbeitet in Masar-i-Scharif noch gar nicht. Dort war das Hauptstützpunkt der Bundeswehr. "Wenn die Lage es zulässt", so die Sprecherin, werde es auch dort die Arbeit aufnehmen. Bislang bleibt den Menschen nur, irgendwie per Telefon oder Mail ihr Hilfsgesuch anzumelden.