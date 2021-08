Shah: Alles, was ich vor meinem Einsatz von Afghanistan wusste, kannte ich aus Erzählungen meiner Familie: ein Land, das vor 1979 friedlich war, wo Menschen - Frauen vor allem - frei leben konnten, nach westlichen Vorbildern. Ich denke an Videoaufnahmen von der Hochzeit meiner Eltern in den 80er Jahren in Kabul - das hätte auch in Paris sein können. Die Eindrücke, die ich dann als Soldat im ISAF-Einsatz [International Security Assistance Force] hatte, waren natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen.