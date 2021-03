Der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr wird bis Ende Januar 2022 verlängert. Das hatte das Bundeskabinett am 24. Februar beschlossen. Gestern warb Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer im Bundestag für die Unterstützung der Abgeordneten, die noch in diesem Monat darüber abstimmen. Im Rahmen der NATO-Mission "Resolute Support" befinden sich bis heute rund 1.100 Bundeswehrsoldat*innen am Standort Mazar-e Sharif.