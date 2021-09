"Keine militärische Lösung" für Afghanistan

Gulam Dschalal: Die Taliban waren 1996 an die Macht gekommen, und die Mudschahedin – 1992. Ich kam nach Russland, nachdem 1993 auf mich ein Anschlag verübt worden war. Danach wandte ich mich an die Botschaft Russlands in Islamabad, da in Kabul nichts arbeitete und es keinerlei Botschaften gegeben hatte. Ich fuhr nach Islamabad und wandte mich an die Botschaft Russlands, da ich in der UdSSR, in Sankt Petersburg studiert hatte. Man gab mir ein Visum, und ich kam hierher.