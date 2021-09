"Und just an dem Tag hat die deutsche Botschafterin in Washington nach Deutschland gekabelt ans Auswärtige Amt in Kopie zum Verteidigungsausschuss: 'Achtung, hier tut sich etwas'." Die FDP hat laut Strack-Zimmermann Einsicht in den geheimen Drahtbericht der Botschafterin Emily Haber eingefordert. Es sei von "hoher Relevanz, was dort drin gestanden habe", so die FDP-Politikerin.