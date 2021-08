Suzana Lipovac, Gründerin der Hilfsorganisation KinderBerg, bekommt zurzeit "unfassbar viele Anrufe" - von Menschen in Afghanistan, die evakuiert werden wollen. "Niemand ist direkt körperlich bedroht, aber alle wissen, wie das Regime der Taliban war und haben fürchterliche Todesangst", sagt Lipovac. Auch Menschen in Deutschland riefen sie an, weil sie wollen, dass jemand mit Familie evakuiert wird. "Das Problem ist, wir wissen nicht, wer berechtigt ist", sagt sie.