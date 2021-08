Aktuell sind mehrere Flugzeuge der Bundeswehr vom Typ A400M im Einsatz für die Evakuierungsflüge. Ein Flug von Kabul nach Taschkent dauert etwa 90 Minuten. Ein Hin- und Rückflug würde also drei Stunden dauern, hinzu kommen Zeiten zum Aus- und Einsteigen der Passagiere, zwischendurch muss die Crew wechseln, die Flieger müssen betankt werden.



Wie viele Flüge pro Tag möglich sind, hängt vor allem davon ab, ob und wie häufig die Flugzeuge überhaupt in Kabul landen können. Dies wird wiederum bestimmt durch die Sicherheitslage am Flughafen. Offen ist auch, wie viele Menschen die Bundeswehr-Flugzeuge aufnehmen können. Eine erste Maschine am Dienstag konnte nur sieben Personen ausfliegen.



Ausgelegt sind die A400M für 114 Passagiere. Würde bei jedem Flug die Kapazität ausgeschöpft, bräuchte es 88 Flüge, um 10.000 Menschen in Sicherheit zu bringen. Aufgeteilt auf vier Flugzeuge müssten alle vier Maschinen 66 Stunden non-stop fliegen, rechnet man mit insgesamt drei Stunden für Hin- und Rückflug zwischen Kabul und Taschkent. Hinzu kommen die Zeiten zum Tanken, für den Wechsel der Crew, Ein- und Aussteigen und viele weitere Unwägbarkeiten. Nicht umsonst spricht die Bundeswehr vom größten Evakuierungseinsatz in ihrer Geschichte.