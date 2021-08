"Wir alle als Mädchen und Frauen haben Angst. Wir fühlen uns unsicher", berichtet Durrani. Alle würden sich noch an die Horrorszenarien aus der Vergangenheit erinnern. Sie habe gehört, dass Frauen in Büros und in Gesundheitsberufen weiter arbeiten dürfen in Kabul. Jetzt müsse man nur schauen, ob das auch wirklich stimmt. Die Frauen hätten "einfach Angst, dass sie all das verlieren, was sie in der Vergangenheit hatten", sagt die Aktivistin.