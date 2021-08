Der Ausschuss, so ZDF-Korrespondentin Ines Trams, müsse aber noch herausfinden, warum die Geheimdienste die Lage so völlig falsch eingeschätzt hatten. Noch am vergangenen Freitag habe der BND in einem Lagebericht geschrieben, die Taliban hätten nicht vor, Kabul einzunehmen. "Die Frage ist nun", so Trams, "wie konnte das passieren? Gab es falsche Quellen oder falsche Berichte, die eher politischem Wunschdenken entsprechen oder aber Falsch-Informationen".