Eine Gruppe von Attentätern griff das Heiligtum in der Schorbasar-Gegend am frühen Morgen an, wie der TV-Sender "Tolo News" berichtete. "Die Angreifer haben etwa 150 bis 200 Menschen als Geiseln genommen, darunter auch Frauen und Kinder. Die Gottesdienstbesucher gehen normalerweise früh am Morgen in den Tempel", sagte auch ein Vertreter der Sikh- und Hindugemeinschaft im afghanischen Parlament der Deutschen Presse-Agentur. Der Sender BBC berichtete von Selbstmordattentätern und Angreifern mit Schusswaffen.