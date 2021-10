Angesichts einer drohenden Hungerkatastrophe will die EU-Kommission die Menschen in und um Afghanistan mit rund einer Milliarde Euro unterstützen. Das verkündete Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Dienstag mit Blick auf das G20-Sondertreffen zu dem Land am Hindukusch. Am Dienstag hatte Bundeskanzlerin Merkel ausdrücklich für die Unterstützung Afghanistans geworben.