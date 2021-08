Pangea hat in den vergangenen 20 Jahren etwa 70.000 Frauen dabei unterstützt, wirtschaftlich auf eigenen Beinen zu stehen. Viele konnten einen Friseur- oder Schönheitssalon oder eine Bäckerei eröffnen. Seine Mitarbeiter vor Ort seien nun in großer Gefahr, weil die Ziele seiner Organisation in Widerspruch zu denen der Taliban stünden, sagt Lo Presti von Mailand aus.