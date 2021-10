Mehr als 5.300 Menschen - so viele Menschen hat die Bundeswehr in der zweiten Augusthälfte aus Afghanistan gerettet, nachdem die Taliban im Eiltempo das Land übernommen hatten. Doch viele Hilfsbedürftige konnten nicht an Bord der rettenden Maschinen geholt werden. Im Interview mit ZDFheute spricht der verantwortliche Bundeswehr-Brigadegeneral Jens Arlt darüber, wie er den Einsatz am Flughafen der Hauptstadt Kabul erlebte - als Kommandeur und als Mensch.