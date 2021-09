Man habe das Fahrzeug zuvor acht Stunden lang beobachtet und sei sehr besorgt gewesen, dass es sich in Richtung Flughafen bewegte. Die Amerikaner rechneten dort in den letzten Tagen vor dem Abzug des US-Militärs mit weiteren Anschlägen. McKenzie entschuldigte sich. Man erwäge nun Entschädigungen. "Als Kommandant bin ich voll verantwortlich für den Angriff in seinem tragischen Ausgang", sagte er.