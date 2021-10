Zugegeben: Die Russische Föderation ist nicht unbedingt das erste Land, an das man denkt, wenn Taliban-Vertreter mit internationalen Politikern verhandeln. Schließlich gelten die Machthaber in Kabul in Russland nach wie vor als terroristische Organisation und diese ist im Land schlicht verboten. Gespräche zwischen der russischen Führung und den Taliban aber haben Tradition: Schon mehrfach waren Vertreter der afghanischen Islamisten in Moskau, um über die Zukunft Afghanistans zu beraten. Es gehört zur komplexen russischen Realität, dass solche Treffen unter solchen Rahmenbedingungen abgehalten werden.