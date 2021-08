Um Evakuierungsflüge aus Kabul durchführen zu können, muss der Flughafen militärisch verteidigt werden. Dies passiert aktuell hauptsächlich durch amerikanische und britische Truppen. Die Amerikaner hätten eine "unglaubliche Ausrüstung", so Kramp-Karrenbauer. Sowohl in der Luft als auch am Boden. Dinge, über die Deutschland "in der Masse nicht verfüge".