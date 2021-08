Trotz Gegenwehr des Militärs haben die Taliban die Provinzhauptstadt Kundus im Norden Afghanistans erobert. (Archivbild vom 27.7.2021)

Quelle: Imago

Die militant-islamistischen Taliban haben in

Afghanistan die Provinzhauptstadt Kundus im Norden des Landes eingenommen. Die Islamisten hätten die wichtigsten Regierungseinrichtungen der Stadt erobert, berichtete ein AFP-Korrespondent in Kundus am Sonntag. Dies bestätigten später auch drei Provinzräte der Deutschen Presse-Agentur. In der Nähe von Kundus lag früher ein großes Feldlager der Bundeswehr.