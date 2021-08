Für die Linke ist es eine tragische Situation. In dem historischen Moment, wo offenbar wird, dass das, wogegen die Partei immer war, gescheitert ist: der Bundeswehreinsatz in Afghanistan - in diesem Moment zeigt sich die Linke kompasslos in der Frage, was jetzt getan werden muss, um Menschen aus dem Chaos von Kabul zu retten.