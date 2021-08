Eine dritte Maschine der Bundeswehr mit 139 Menschen an Bord ist in Kabul gestartet. Aber die Lage in Afghanistan bleibt unübersichtlich. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) gesteht ein, dass es sich um eine internationale Fehleinschätzung der Lage in Afghanistan gehandelt habe. Man wolle aber alles tun, um so viele Menschen wie möglich auszufliegen.