War ja klar, dass die Frage kommt. Ob diese Reise ein Flucht nach vorn sei, will ein Journalist von Heiko Maas wissen, weil er doch zu Hause, in Deutschland, unter großem politischen Druck stehe. Der Außenminister holt tief Luft und beginnt, ausführlich zu erklären, wie die Bundesregierung noch möglichst viele Schutzbedürftige in Sicherheit bringen will.