Jeder beteuert, jetzt unbürokratisch helfen zu wollen. Doch an diesem Morgen soll eine ehemalige Mitarbeiterin der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, an den Toren des Flughafens in Kabul von einem deutschen Soldaten abgewiesen worden sein. Ihr Name stehe nicht auf der rettenden Liste. Offenbar kein Einzelfall.