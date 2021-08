Der "Spiegel" berichtete, dass in den Monaten vor der Taliban-Offensive das Entwicklungsministerium zu den größten Bremsern der Ortskräfte-Ausreise gehörte. Im BMZ hätte man eine "Kettenreaktion" befürchtet, in deren Folge viele hochqualifizierte afghanische Mitarbeiter fliehen. Man habe die Entwicklungszusammenarbeit in Afghanistan auf jeden Fall fortführen wollen.