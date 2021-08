Amir hat mehr als fünf Jahre für die deutschen Truppen in Afghanistan gearbeitet. Seinen echten Namen nennen wir nicht, um ihn zu schützen. Er hat Angst vor der Rache der Taliban, ist in Kabul untergetaucht: "Manchmal denke ich, dass mir die Taliban den Kopf abschneiden und ihn an meine Familie schicken. Ich habe wirklich Angst", sagt er uns im Videochat.