2017 gab es einen Anschlag, bei dem die Visa-Abteilung der deutschen Botschaft in Kabul schwer beschädigt wurde. Einen Neubau hat es nie gegeben. Deshalb wurden die Ortskräfte-Visa beim Auswärtigen Amt in Berlin und - nachdem die Bundeswehr Ende Juni abgezogen war - bei der deutschen Botschaft in Istanbul ausgestellt.