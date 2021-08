Was Afghanistan für den Wahlkampf bedeutet

Die Frage nach Versäumnissen in der Afghanistan-Politik ist im Bundestagswahlkampf angekommen - auch Äußerungen von Außenminister Heiko Maas stehen in der Kritik. So sagt Maas etwa am 30. April im ZDF: "Mit Blick auf die Zukunft setzen wir darauf, dass die Taliban verstanden haben, dass die Konflikte in Afghanistan politisch gelöst werden müssen und es nie eine militärische Lösung geben wird."