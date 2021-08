Die politischen Interessen der Tal-Bewohner werden in Kabul derzeit vom früheren Regierungschef Abdullah Abdullah und in Pakistan von Verwandten Massuds vertreten, wie der französische Experte erläutert. Er hält es für möglich, dass der Widerstand im Pandschir-Tal vor allem dazu dienen soll, Druck auf die Verhandlungen in Kabul zu erzeugen.