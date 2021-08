Dass Deutschland für die Rettung der Ortskräfte, also derjenigen, die in den letzten Jahren in Afghanistan für die Bundeswehr oder andere deutsche Einrichtungen gearbeitet haben, zu wenig tut, meinen 57 Prozent. Lediglich 7 Prozent sagen, es werde zu viel getan, 27 Prozent halten das für gerade richtig.