Damit müsse man auf jeden Fall rechnen. Die US-Geheimdienste, sagt Kaim, "gehen von zwei Jahren aus". Spätestens ab dann könnten Al-KIaida und der IS wieder Anschläge in westlichen Hauptstädten verüben. Nun könne man zwar im Land selber nichts mehr dagegen machen. Es finde aber wieder eine Bekämpfung der Terror-Organisationen mit Luftschlägen oder mit Drohnen statt. Es gebe westliche Militärbasen in Pakistan und Usbekistan und Flugzeugträger im Persischen Golf.