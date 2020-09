Am Dienstag sollten außerdem innerafghanische Friedensgespräche in Oslo beginnen. Deren Ausgang soll beim US-Abzug aber keine Rolle spielen. Manche Experten sehen darin den größten Wert des USA-Taliban-Abkommens: Dass es die Taliban endlich mit der Regierung in Kabul und anderen afghanischen Seiten an den Verhandlungstisch bringt.