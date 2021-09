Erst in jüngsten Tagen hatte es eine Konfrontation darüber gegeben, ob US-Bürger und Hunderte afghanische Ortskräfte an Bord von privat organisierten Charterflügen vom Flughafen in Masar-i-Scharif in Nordafghanistan ausfliegen können. Die Taliban hatten betont, dass nur jene mit gültigen Reisedokumenten gehen dürften. Viele Ausreisewillige am Flughafen hätten solche Papiere jedoch nicht.