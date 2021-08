Die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, macht nun den Geheimdiensten schwere Vorwürfe. ZDFheute sagte sie: "Es ist zu früh für eine komplette Einschätzung. Auffällig allerdings ist, dass in der Bewertung der Lage in Afghanistan, wie schon vor dem Putsch in Mali, unsere Geheimdienste in ihrer Lagebeurteilung meilenweit daneben lagen. Das ist in höchstem Maße besorgniserregend.