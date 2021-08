6. August: Der Chef des Presseinformationsamts der Regierung wird in einer Moschee in Kabul erschossen. Am selben Tag nehmen die Islamisten die Provinzhauptstadt Sarandsch im Südwesten des Landes ein. In den Tagen danach fallen in schneller Folge weitere wichtige Städte an die Taliban, oft ohne nennenswerte Gegenwehr der Regierungstruppen: Scheberghan, Kundus, Sar-i-Pul, Talokan, Aibak, Farah und Pul-i-Khumri, Faisabad.