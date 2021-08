Ein Taliban-Sprecher widersprach dieser Einschätzung. "Afghanistan wird nicht länger ein Land sein, in dem Opium angebaut wird", sagte er am Dienstag. Demnach soll die Produktion "auf Null reduziert" werden, was Experten jedoch bezweifeln. Afghanistan ist der weltgrößte Produzent von Schlafmohn, hunderttausende Arbeitsplätze hängen daran.