... gründete 1992 die Menschenrechtsorganisation KinderBerg International e.V. mit Hauptsitz in Stuttgart. Fokus sind vor allem Bildung, Gesundheitshilfe, Flüchtlingsfürsorge, Frauenförderung wie auch Kinder- und Jugendhilfe. Seit 2002 ist die Hilfsorganisation auch in Afghanistan vor Ort.



In Feyzabad betreut KinderBerg unter anderem ein Waisenhaus sowie ein Mutter-Kind-Heim, das mittlerweile eine etablierte Einrichtung für Sozialschwache, Risikoschwangere, unterernährte Kleinkinder oder kranke Menschen aus schwer zugänglichen Regionen ist.



2011 erhielt Lipovac das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland für ihre "medizinische Versorgung und therapeutische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Kriegs- und Notstandsgebieten der Welt".