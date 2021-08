Afghanische Islamisten gründeten die Taliban-Bewegung in den frühen 1990er-Jahren. Der Name ist vom arabischen Wort "talib" (Student) abgeleitet. Ihren Ausgang nahm die Bewegung an sunnitisch-islamischen Koranschulen in Pakistan, wo afghanische Männer studierten, die vor der sowjetischen Besatzung ab 1979 geflohen waren.