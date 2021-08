Schreckensmeldungen von Kämpfern, die Männer aus Bussen holen und vor den Augen ihrer Familien erschießen, verbreiten sich in den sozialen Medien genau so schnell wie Berichte von Menschen aus Gebieten, die die Taliban erobern. Eine Blutspur des Terrors, die sich in diesen Tagen unaufhaltsam durch das ganze Land zieht.