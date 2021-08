Noch sind die USA im Land, noch unterstützen ausländische Militärs die Regierung mit Luftangriffen gegen die Taliban. Doch in nur drei Wochen werden sie abgezogen sein. Dann droht auch Kabul an die Islamisten zu fallen, die nach Berichten afghanischer Medien bereits jetzt schon 10.000 Kämpfer in der Stadt haben und sogar Anschläge auf Regierungseinrichtungen verüben.