Am Sonntag waren die Taliban, die in kurzer Zeit große Teile des Landes eingenommen hatten, bis nach Kabul vorgerückt. Angesichts der sich zuspitzenden Lage wurden in der afghanischen Hauptstadt Botschaften evakuiert. Das Personal der deutschen Botschaft wurde an den militärisch gesicherten Teil des Flughafens in Kabul verlegt. Nach der Evakuierung des Großteils des Personals werde ein "operatives Team" dort bleiben, um die Handlungsfähigkeit zu erhalten, sagte Maas.