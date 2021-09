Die Taliban haben in Afghanistan nach eigenen Angaben die vollständige Kontrolle über die Provinz Pandschir übernommen. Das Pandschir-Tal sei "vollständig erobert", verkündete der Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid am Montag. Die Provinz war das letzte Gebiet in Afghanistan, das von den Widerstandskräften gehalten wurde. Kurz zuvor hatten die Widerstandskämpfer noch einen Waffenstillstand vorgeschlagen.