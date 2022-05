Nach der Veröffentlichung des Dekrets verteilten die Taliban in der afghanischen Hauptstadt Kabul Flugblätter. Sie sollen die Frauen zur Verschleierung "ermutigen". Doch Frauen in Afghanistan wollen diesen Eingriff in ihre ohnehin schon angegriffene Freiheit nicht einfach so hinnehmen. Einige von ihnen protestieren: So auch die 26-jährige Arifa Batul Fatimi. Zu ihrem Protest sagt sie: