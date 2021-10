Russland balanciert die Macht aus, die sich in der neuen Lage ergibt: Die Taliban zu Gast, aber mit der offiziellen Anerkennung der Regierung will man sich Zeit lassen. Noch werden die Taliban auch in Moskau als Terrororganisation angesehen. Russlands Außenminister wirbt in Zentralasien um gute nachbarschaftliche Beziehungen, aber sichert auch Unterstützung von Militärmanövern an Tadschikistans Grenze zu Afghanistan.