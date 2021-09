Aber wir müssen akzeptieren, dass wir unterschiedliche Kulturen haben, zum Beispiel ist in unserer Gesellschaft der Hijab für eine muslimische Frau Pflicht, und es wird von ihr erwartet, ihn zu tragen. Aber vielleicht ist das in Ihrer Gesellschaft nicht so und eine Frau kann in der Schule ohne Hijab unterrichtet werden. Aber in unserer Gesellschaft wird sie zur Schule gehen und Bildung erhalten, während sie den Hijab trägt. Das ist der Unterschied. Es geht also nicht um ihr Recht auf Bildung, sondern um den Unterschied in der Kultur.