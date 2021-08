Der Vormarsch der Taliban ist dieser Tage nicht viel mehr als eine Randnotiz in der US-Berichterstattung. Und so geht es auch eigentlich nicht um Afghanistan, als Joe Biden am Mittwochabend vor die Presse tritt. Sondern um ein Billionen-schweres Infrastrukturpaket, ein wenig auch um die steigenden Corona-Zahlen, den Rücktritt des New Yorker Gouverneurs Andrew Cuomo wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung.