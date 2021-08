Es ist eine schmerzhafte Niederlage des Westens. Bilder wie bei der überstürzten Flucht der US-Truppen aus Saigon am Ende des Vietnamkriegs. So wie Barack Obama in Syrien verweigert auch der neue demokratische US-Präsident Joe Biden weltpolitische Verantwortung, weil er sie seinem Volk nicht zumuten will. Es ist ein würdeloses Ende und eine Einladung an Russland, an China, an Indien und Pakistan, das Vakuum zu füllen.