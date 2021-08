Damit meint Nagata Anschläge wie am 11. September 2001. Damit sich solche Angriffe nie wiederholen, weder in den USA noch in den Ländern ihrer Verbündeten, war die NATO in den Krieg gezogen gegen den Terrorismus. Allein in Afghanistan forderte dieser Krieg unzählige Verletzte, mehr als dreieinhalbtausend Tote bei amerikanischen und alliierten Streitkräften.