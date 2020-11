Mit dem Abzug weiterer US-Soldaten drohe Afghanistan wieder ein Rückzugsort für internationale Terroristen zu werden, die Angriffe auf Nato-Länder planten, erklärte Stoltenberg. Zudem könnte die Organisation Islamischer Staat (IS) dann in dem Land das Terrorkalifat aufbauen, das es in Syrien und im Irak verloren habe.