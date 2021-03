Dabei sollte 2021 das Jahr des Friedens werden: Vor genau einem Jahr vereinbarte US Präsident Donald Trump mit den Taliban ein Friedensabkommen. Die Aufständischen verpflichteten sich, internationalen Terrorgruppen wie Al Kaida keinen Rückzugsort mehr in Afghanistan zu bieten und Gespräche mit der Regierung in Kabul aufzunehmen. Dafür sicherte Trump einen Abzug der US-Truppen bis Mai 2021 zu.