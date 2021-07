Als wir zum Einkaufen in einem Lebensmittelladen stehen, kursiert plötzlich in den sozialen Medien das Foto eines Taliban-Kämpfers, der in Siegerpose vor dem Eingang zur Stadt steht. "Das ist nur fünf Kilometer von hier"; erklärt mir mein afghanischer Kollege Nesar Fayzi. Wir beschließen, am nächsten Tag abzufliegen – gerade noch rechtzeitig genug, einen Tag später werden alle Flüge kurzfristig gecancelt.