Ellinor Zeino leitet das Regionalprogramm Südwestasien der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kabul. Derzeit sei die Lage in der Hauptstadt relativ ruhig. Allerdings nehme die Anspannung zu und die Ungewissheit steige. Es sei für die Menschen völlig unklar, wie sich die Lage militärisch in den nächsten Wochen und Monaten ändern werde, sagte sie im ZDF-Morgenmagazin.